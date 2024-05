Wilma, Mia, Leone e Lavinia: moglie e figli di Francesco Facchinetti 

Wilma Helena Faissol, Mia, Leone e Lavinia: moglie e figli di Francesco Facchinetti

Chi sono la moglie ed i figli di Francesco Facchinetti? Personaggio poliedrico nel panorama italiano, oltre alla sua carriera musicale, è noto per essere un conduttore televisivo e un imprenditore: ma andiamo a scoprire di più sulla sua vita privata.

La moglie attuale di Francesco Facchinetti è Wilma Helena Faissol. Wilma è una fashion blogger brasiliana nata il 2 febbraio 1982 a Rio De Janeiro.

Dopo essersi laureata in Brasile, ha lavorato per sei anni in un ospedale, ma ha deciso di lasciare il suo paese natale a causa delle esperienze dolorose che ha vissuto.

Si è quindi trasferita a New York, dove ha lavorato nell’ufficio di comunicazione e marketing della stilista Vera Wang.

Successivamente, si è trasferita in Italia e ha iniziato la sua carriera come fashion blogger e influencer.

Wilma e Francesco si sono incontrati in modo casuale a Marrakech, in Marocco, quando lei è inciampata su di lui.

Questo incontro ha segnato l’inizio della loro conoscenza. La coppia ha deciso di sposarsi due volte: la prima volta in segreto nel dicembre del 2014 e la seconda volta con una grande cerimonia nel 2015.

Da allora, Wilma e Francesco hanno avuto due figli insieme. Il primogenito, Leone, è nato il 29 ottobre 2014 e quest’anno compirà dieci anni.

La seconda figlia, Lavinia, è nata l’8 marzo 2016 ed ha 8 anni.

La prima figlia di Facchinetti si chiama Mia ed è nata dalla storia d’amore con Alessia Marcuzzi.

Mia è la secondogenita di Alessia, avendo già un fratello di nome Tommaso, nato nel 2001 dalla relazione della madre con il calciatore Simone Inzaghi.

Francesco e Alessia si sono conosciuti a Ibiza, a casa di amici, e da quel momento è scoccata la scintilla che li ha fatti innamorare.

Dalla loro relazione è nata Mia, una splendida ragazza che ha attualmente ha quasi 13 anni, essendo nata nel settembre del 2011.

La somiglianza tra Mia e sua madre è disarmante: ha ripreso molti aspetti estetici dalla meravigliosa presentatrice.