Vittorio e le confidenze su Beatrice, scoppia il caso al Grande Fratello: “Più di un’amicizia”, le nuove rivelazioni

A distanza di qualche settimana, ecco che nella Casa del Grande Fratello è esploso un nuovo caso. Il protagonista è l’ex gieffino Vittorio e le confidenze su Beatrice che avrebbe fatto a Greta Rossetti. Proprio ieri sera, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di tornare su una vecchia questione, accendendo i riflettori su quanto finora rimasto in sospeso.

Vittorio e le confidenze su Beatrice: al caso al Grande Fratello

In tutto ciò, Beatrice era una delle poche a ignorare ciò che Vittorio avrebbe detto sul loro rapporto a Greta nelle passate settimane. Alfonso Signorini ha reso conto proprio all’ex tentatrice dopo aver riferito di aver appreso “cose agghiaccianti” proprio dalla confidenze fatte da Vittorio sul rapporto con la Luzzi.

Nonostante la visione dei video che non lascerebbero spazio a fraintendimenti, Greta ha glissato parlando di semplici confidenze da parte di Vittorio su ciò che Beatrice gli avrebbe detto per mere dinamiche legate al televoto, negando quindi tutto il resto.

Durante la pubblicità, alcuni inquilini hanno commentato la parentesi e Sergio ha detto la sua: “Lui deve prendersi la responsabilità di quello che ha detto”. Ad intervenire è stato anche Paolo che rivolgendosi a Greta ha aggiunto: “Vuoi proteggere Vittorio? Devi proteggere anche te stessa altrimenti sei tu che passi male. Tra loro c’era più di un’amicizia, non prendiamoci in giro”.

La Rossetti è rimasta sui suoi passi: “Non posso negarlo, non negherò mai la mia parola. Se lo dico è perché me l’ha detto”. Una versione che al momento appare del tutto opposta a quella di Vittorio data in puntata, il quale a domanda diretta di Signorini ha sostenuto la tesi della richiesta di fare strategia negando qualunque tipo di altro coinvolgimento con Beatrice.