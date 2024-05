Vincitore Isola dei Famosi 2024: Edoardo Stoppa favorito, il pronostico degli scommettitori

Dopo la sua prima messa in onda nel segmento domenicale, l’Isola dei Famosi sarà nuovamente trasmessa questa sera. Gli analisti di Sisal, intanto, hanno già previsto il naufrago che guadagnerà il titolo di vincitore. Si tratta di Edoardo Stoppa, la cui vittoria è quotata a 1,50.

Vincitore Isola dei Famosi 2024: chi sarà?

L’esperienza che il possibile vincitore dell’Isola dei Famosi dovrà affrontare su Playa Olimpo insieme a Samuel Peron, attualmente tra i protagonisti dato che, insieme ad Aras Senol ed Edoardo Franco, si trova al terzo posto nella classifica dei favoriti a 7,50, sembra che non comprometterà la sua posizione. Stoppa è apprezzato e il suo spirito avventuroso affascina e coinvolge sempre più il pubblico.

Nonostante ciò, non si deve sottovalutare Matilde Brandi. Dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio inaspettata, accettata, durante l’ultimo episodio dal suo partner Francesco Tafanelli, la naufraga, con una quota di vittoria di 5,00, rimane la principale rivale dell’ex corrispondente di Striscia la Notizia.

Chi probabilmente non lascerà l’Isola come vincitore è Artur Dainese: il modello di origine ucraina rimane isolato dal resto del gruppo, la sua vittoria è quotata a 20, ed è già in nomination per stasera insieme all’attore Aras Senol e alla ballerina e modella Greta Zuccarello (9,00).

Chissà se sarà proprio il “bello che non balla” a dover lasciare definitivamente l’Honduras nell’episodio di oggi. Il reality show presentato da Vladimir Luxuria continua a offrire suspense e sorprese: la competizione è ancora aperta a colpi di scena imprevisti, quindi non ci resta che seguire le avventure dei naufraghi e scoprire come si svilupperà e chi sarà il vero vincitore della diciottesima edizione.