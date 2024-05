Vincitore Isola dei Famosi 2024: Dario Maltese mira ad un naufrago e svela la verità sulle liti con Sonia Bruganelli

In attesa delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi 2024, l’opinionista Dario Maltese, volto del Tg5, ha finalmente svelato la sua verità sulle liti in studio con la collega Sonia Bruganelli. Cosa c’è dietro? Il giornalista ha vuotato il sacco nel corso di una recente puntata di Casa Sdl.

Isola dei Famosi: parla Dario Maltese, il suo bilancio

Per Dario Maltese sta per concludersi la sua prima esperienza nei panni di opinionista dell’Isola dei Famosi 2024. Durante le varie puntate che hanno caratterizzato il reality di Canale 5, non sono mancati i battibecchi con Sonia Bruganelli.

Tuttavia adesso, il giornalista ha smentito che tra i due ci siano degli attriti, confermando però le loro visibili diversità caratteriali e di pensiero. Ecco le sue parole in merito:

Io e Sonia ci stiamo molto simpatici e in realtà andiamo molto d’accordo. Siamo oggettivamente abbastanza diversi, la pensiamo su tutto in maniera diversa, ma questo è anche bello. Dopodiché abbiamo un rapporto ottimo. Abbiamo un rituale, prima della puntata brindiamo facciamo aperitivo, ridiamo scherziamo. Poi quando siamo in scena è chiaro che lì è anche uno spettacolo, lei è lì e porta il suo contributo, io porto il mio.

Chiarito, quindi, il rapporto tra i due opinionisti dell’Isola, Dario Maltese ha fatto un bilancio sulla sua esperienza all’Isola, in una edizione poco fortunata dal punto di vista degli ascolti tv. A proposito della finale, ecco cosa ha svelato:

Ci sono un po’ di aggiustamenti sui palinsesti e non vorrei dare un’informazione sbagliata. Diciamo che mancano ancora quattro puntate, va ancora definito il palinsesto sulla collocazione della finale. Non si sa ancora quando andrà in onda. Diciamo che chiudiamo da qui a quattro puntate.

Infine ha svelato chi potrebbe essere il vincitore dell’edizione: