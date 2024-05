Quando finisce l’Isola dei Famosi 2024? Svelata la data dell’ultima puntata

Quando finisce l’attuale edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria? Nelle ultime settimane, il reality di Canale 5 si è imbattuto in diversi ritiri da parte dei naufraghi in gara, e non è detto che non ce ne sia presto un altro. Motivo, questo, che ha portato persino a supporre una chiusura anticipata del programma.

Ecco quando finisce l’Isola dei Famosi 2024

Gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2024, forse anche a causa del palinsesto ballerino e dell’uscita di scena anticipata di alcuni concorrenti, hanno preso una strana piega, con un crollo soprattutto nelle ultime puntate. Ma dunque, quale sarà il destino del reality?

Proprio i continui cambi di programmazione dell’Isola, hanno messo in dubbio anche la data della finale e, dunque, la fine del programma, inizialmente prevista per la metà di giugno. Ma a quanto pare, l’ipotesi di una chiusura anticipata sembra trovare conferma proprio in queste ore.

Secondo le ultime indiscrezioni rese note dal giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, pare proprio che l’Isola dovrebbe chiudere ufficialmente i battenti domenica 9 giugno. Ciò significa che, considerando i doppi appuntamenti settimanali, resterebbero ormai solo altre cinque puntate.

Proprio il giornalista non ha ammesso dubbi rispetto alla sua anticipazione sulla fine dell’Isola, scrivendo su X: