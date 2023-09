Vanessa Incontrada è tornata tra le braccia del marito Rossano Laurini dopo un breve periodo di crisi che li aveva portati a separarsi: ecco tutto quello che sappiamo sulla coppia e Isal, il figlio di 15 anni nato dalla loro lunga storia d’amore.

Vanessa Incontrada, ai microfoni del podcast Mamma Dilettante con Diletta Leotta, ha ripercorso la sua esperienza da mamma di Isal: “Quando ho scoperto di essere incinta ero molto frastornata, per quanto fosse una cosa che desideravamo entrambi ho fatto due test di gravidanza perché non ci credevo”.

Isal oggi ha 15 anni e le preoccupazioni continuano ad esserci:

Avendo ora un figlio, capisco cosa diceva e provava mia mamma, le paure e l’apprensione. Sono impaurita e vivo un po’ male la crescita.

Sento di essere per lui un punto di riferimento per tante cose. A volte mi dà consigli, è molto protettivo, anche se non lo fa vedere.