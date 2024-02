Alessandra Amoroso, in gara alla 74esima edizione di Sanremo 2024, è finalmente innamorata e felice. E’ quanto emerso da una recente intervista a Cosmopolitan nel corso della quale ha parlato del nuovo fidanzato, Valerio Pastore.

Durante l’intervista nel podcast di Cosmopolitan, Mano sul Cuore, Alessandra Amoroso ha parlato del nuovo fidanzato, Valerio Pastore, dopo la fine della sua precedente relazione con Stefano Settepani.

Classe 1994, videomaker e un tecnico del suono, Valerio Pastore ha letteralmente conquistato il cuore della Amoroso, la quale ha dichiarato in merito:

Dalle sue parole è emersa la grande differenza rispetto alla precedente relazione, asserendo:

Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo.

La cantante salentina si è soffermata soprattutto sul suo attuale rapporto e sul concetto di libertà, che adesso sente di vivere pienamente:

La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi. E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona.