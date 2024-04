Uomini e Donne oggi 1 aprile non va in onda: quando torna Maria De Filippi e cosa vedremo al suo posto

Uomini e Donne continua ad essere in vacanza anche nella giornata di oggi, lunedì 1 aprile 2024. Il dating show di Maria De Filippi si ferma anche nel pomeriggio di oggi, ma quando torna in onda? E cosa vedremo al suo posto?

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda?

In occasione del Lunedì dell’Angelo, oggi 1 aprile 2024, Uomini e Donne non andrà in onda. Tuttavia, nella stessa striscia, a partire dalle ore 14.45 andrà in onda sulla rete ammiraglia di casa Mediaset la soap opera spagnola La Promessa.

Uomini e Donne con le vicende dei troni over e classico farà il suo ritorno domani, martedì 2 aprile. Nel frattempo proprio ieri si sono svolte le nuove registrazioni durante le quali Maura Vitali e Gianluca hanno lasciato il programma televisivo per approfondire la loro conoscenza fuori dalle telecamere della trasmissione, come anticipato dal buon Lorenzo Pugnaloni.

Ida Platano, che in passato aveva minacciato di lasciare Uomini e Donne in quanto delusa dai suoi corteggiatori, nel corso dell’ultima registrazione ha fatto vedere di aver cambiato idea rispetto a questa sua decisione.

La dama ha trovato infatti una certa complicità sia con Mario Cusitore che con Pierpaolo Siano, i suoi due corteggiatori.

Durante le registrazioni non sono mancati poi momenti di tensione come quelli tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta che hanno litigato, mentre Aurora Tropea e Federico hanno interrotto la loro conoscenza.