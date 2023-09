Anche Francesco Totti ha fatto la sua apparizione in tribuna durante la partita tra la Roma e il Frosinone Primavera. Accompagnato dalla sua compagna, Noemi Bocchi, e da una coppia di amici, l’ex calciatore è stato beccato mentre guardava le storie Instagram dell’ex moglie Ilary Blasi, anche lei presente nello stesso posto.

Totti e Noemi vengono pizzicati mentre guardano una storia Instagram di Ilary Blasi

Francesco Totti si è recato allo Stadio Tre Fontane per sostenere suo figlio Cristian, sebbene quest’ultimo fosse partito dalla panchina. La loro posizione in tribuna era riservata, lontana dai tifosi, come evidenziato dalle telecamere di Sportitalia.

Tuttavia, Totti non era l’unico genitore presente a seguire la partita del figlio. Anche la madre di Cristian, Ilary Blasi, era presente in tribuna, accompagnata da un’amica.

Entrambe avevano indossato dei cappelli che parzialmente nascondevano il loro volto per rimanere discrete. Tuttavia, durante il corso della partita, Ilary Blasi ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, attirando l’attenzione delle telecamere.

Le telecamere di Sportitalia hanno catturato l’espressione di sorpresa (e forse di fastidio) di Noemi Bocchi quando ha visto la storia di Ilary, mentre Francesco Totti sembrava meno impressionato.

Ecco il VIDEO.