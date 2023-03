Tina Cipollari, cosa pensa davvero di Nikita: la Vippona lo scopre in diretta

Nikita Pelizon, nel corso della puntata di ieri del GF Vip ha avuto ampio spazio durante il quale è tornata a parlare di Luca Onestini e dell’interesse nei suoi confronti che fatica a mettere da parte. A commentare l’atteggiamento della Vippona è stata Tina Cipollari, nota e storica opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari,il commento su Nikita

Mentre nella Casa del GF Vip Nikita si è ritrovata a confrontarsi con Ivana Mrazova, ex compagna di Luca Onestini, fuori dal reality Tina Cipollari si dilettava a commentare ciò che accadeva nel corso dell’ultima puntata del GF Vip.

L’opinionista di Uomini e Donne evidentemente non ha un’opinione del tutto positivo di Nikita. Lo si comprende dalle sue parole usate in un commento sotto ad un post ufficiale del Grande Fratello Vip su Instagram: “Non so perché Nikita mi ricorda Gemma. Basta uno sguardo”.

Giulia Salemi, nello svolgere il suo compito di osservatrice dei social, ha prontamente fatto notare il parere della Cipollari. Qual è stata la reazione di Nikita? La Vippona l’ha presa tutto sommato con ironia: a seguire il video in questione.