La macchina del Grande Fratello è ufficialmente partita e con essa anche le indiscrezioni e le autocandidature. Il padrone di casa, Alfonso Signorini, avrà sicuramente un grande lavoro di scrematura da compiere. Tra coloro che si sono candidati alla nuova edizione del reality, spunta anche il nome di una nota Tiktoker: Cara.

Nei giorni scorsi, l’influencer Cara avrebbe espresso il desiderio di prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello qualora venisse contattata per prendere parte del cast. Nel corso di una diretta Instagram ripresa dai colleghi di Novella 2000, alla domanda se le piacerebbe partecipare al reality la Tiktoker aveva replicato affermativamente.

Nonostante la risposta positiva, però, Cara aveva anche messo in conto un grosso “ma” legato più che altro ai tempi spesso molto lunghi del Grande Fratello. Ecco le sue parole:

Non decido io. Lo dico e lo ripeto, se mi dovessero dire che mi vogliono io ci provo anche ad andare, ma non assicuro che riesco a restare lì tutti quei mesi.

Sembra una minch**ta ma secondo me non è una passeggiata stare lì chiusa senza telefono con degli estranei. Se mi vogliono devo andare a dormire dove non c’è gente, io ho paura di dormire con gli sconosciuti.