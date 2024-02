Strage di Altavilla Milicia e Liliana Resinovich: i casi di Quarto Grado di stasera 23 febbraio

Questa sera, venerdì 23 febbraio, su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento e cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Vatiero. L’appuntamento è fissato, in diretta, a partire dalle ore 21.25 e vedrà al centro della puntata due casi salienti: la strage di Altavilla Milicia, in Sicilia, e il caso di Liliana Resinovich.

La strage di Altavilla a Quarto Grado

Quarto Grado aprirà la nuova puntata di stasera 23 febbraio accendendo i riflettori sulla strage di Altavilla Milicia, dove Giovanni Barreca ha ucciso la moglie, Antonella Salamone, e due dei suoi tre figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni.

Dalle indagini è emerso che anche la figlia 17enne di Barreca avrebbe partecipato alle violenze e alle torture inflitte ai due fratelli e alla madre. Intanto gli inquirenti continuano a concentrarsi anche sui due ‘santoni’ che avrebbero aiutato Barreca: Massimo Carandente e Sabrina Fina. Qualcuno sapeva? Il massacro si poteva evitare? Domande sulle quali si interrogato gli investigatori e che saranno rinnovate in studio.

Il giallo di Liliana Resinovich a Quarto Grado

Nel corso della puntata si discuterà anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino alla sua casa, a Trieste. La famiglia di Lilly getta ombre sul comportamento del marito Sebastiano Visintin, altri invece sospettano di Claudio Sterpin, l’amico speciale che ritiene di aver avuto con lei una relazione.

In studio interverranno gli ospiti di Quarto Grado, ovvero: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.