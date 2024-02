Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, Loana Vatiero, sorella di Perla, è intervenuta via social con uno sfogo piccato che qualcuno ha (erroneamente) considerato una frecciatina a Mirko Brunetti. Ma come stanno davvero le cose? E quali sono state le parole della ragazza?

Anche ieri sera, Alfonso Signorini ha dedicato una parentesi dedicata ai Perletti. La presunta vicinanza tra Perla ed Alessio nella Casa del Grande Fratello non sarebbe particolarmente piaciuta a Mirko, che però ha ammesso di non provare gelosia. Dopo il confronto avvenuto nel reality, Brunetti si sarebbe reso conto che tra i due non sarebbe nato nulla di più di un’amicizia.

Più che altro Mirko sarebbe rimasto dubbioso da altre parole della Vatiero, ovvero dal suo considerarsi “non fidanzata” nonostante il “ti amo” in diretta tv, ma dopo essere stato tranquillizzato da Perla, Brunetti non aspetta altro che incontrarla fuori.

Ad ogni modo, all’indomani della puntata la sorella di Perla, Loana Vatiero, ha voluto dire la sua su alcuni aspetti che non le sarebbero andati particolarmente giù. Ecco le sue parole scritte in una Instagram Story:

Screditare una ragazza perché ride e scherza con un ragazzo nel 2024 mi sembra alquanto surreale! Mi meraviglio che esistono ancora persone che credono sia impossibile instaurare rapporti non sentimentali con persone di sessi opposti. Ho visto mia sorella lucida, a differenza di quello che si dice. Si diverte come può, con spensieratezza e nessuno può permettersi di giudicare o dire quello che è giusto o sbagliato per lei. Il percorso è il suo. L’esperienza è sua. Ed è libera di viverla come meglio crede. Avere amicizie con chi meglio desidera. E’ entrata lì per fare un percorso suo personale. L’unica mia priorità è la sua serenità lì dentro. Punto!

Non puntiamo sempre il dito contro. Ogni tanto mettiamoci anche nei panni degli altri e valutiamo tutti gli accaduti, non solo gli ultimi! Mia sorella non ha mai influenzato il percorso di nessuno. Non si è mai permessa di giudicare le amicizie e le scelte altrui. Chi dice di amare dovrebbe tutelare (ma non ora, sempre!). Quando uscirà capirà tutto. Dalle vere amicizie al vero amore. Non dimenticatevi che “la malizia è negli occhi di chi guarda”.