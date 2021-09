Alfonso Signorini a meno di una settimana dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, tra le pagine dell’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni uscito stamattina, svela come sarà la Casa più spiata d’Italia.

Ci sarà una zona chiamata Love Boat. In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave ventilatori per ricreare l’effetto del vento. Poi c’è una zona “meno confortevole”: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio.

La Casa sarà diversa. Prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume. La cucina questa volta si affaccia sul giardino, mentre le docce saranno “a vista” tra il giardino e la cucina.

La Casa del GF Vip è stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità.