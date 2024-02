Serale Amici 23, ecco la data ufficiale e il primo giudice

Si avvicina sempre di più il momento del Serale di Amici 23. La fase culminante del talent show condotto da Maria De Filippi avrà inizio a marzo: ecco la data esatta.

Secondo le informazioni attuali, la prima puntata del serale dovrebbe andare in onda sabato 16 marzo, anche se non vi è ancora una conferma ufficiale in proposito.

Attualmente, i cinque allievi che hanno ottenuto la maglia sono Marisol, Dustin e Gaia (ballerini), e Holden e Martina (cantanti).

Secondo le anticipazioni della puntata del 25 febbraio, altri tre allievi si uniranno al gruppo (Mida, Petit e Lucia).

La prima puntata del Serale di Amici 2024 dovrebbe essere trasmessa sabato 16 marzo. Lo scorso anno, la fase finale del programma era iniziata nella seconda settimana di marzo, subito dopo la conclusione delle otto puntate di C’è Posta per te, che avevano tenuto compagnia al pubblico nei primi mesi dell’anno.

Malgioglio riconfermato

Cristiano Malgioglio è stato confermato come giudice del Serale di Amici. Lo ha rivelato lui stesso durante la sua ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, nella puntata del 18 febbraio:

Ringrazio Maria che mi ha voluto ad Amici nel serale. Quando ero lì non appena ho ascoltato la voce di Angelina ho capito che aveva qualcosa di speciale. Ho pensato che avrebbe vinto il Festival di Sanremo e che sarebbe andata all’Eurovision. Era talmente brava in qualunque bravo lei si cimentasse. Poi la scuola di Amici è talmente forte, tanti ragazzi sono venuti fuori di lì alla grande. Io sono molto contento e voglio ringraziare ancora una volta Maria de Filippi che mi vuole ancora una volta ad Amici e quindi spero di portare fortuna a qualcun altro.