Scaletta Sanremo 2024, terza serata 8 febbraio: ecco gli ospiti e l’ordine di uscita dei cantanti. Al fianco di Amadeus questa sera ci sarà Teresa Mannino che presenterà i cantanti con il direttore artistico del Festival.

La terza serata si svolge con lo stesso meccanismo della seconda: i restanti 15 Big si esibiscono, presentati dagli altri 15, con le medesime modalità di voto. Vengono poi comunicati i primi cinque classificati della serata. Co-conduce la comica siciliana Teresa Mannino.

La serata si apre con il Coro dell’Arena di Verona che canta il “Va pensiero”. Al Teatro Ariston arrivano l’attore Russell Crowe con la sua band, Sabrina Ferilli per presentare la serie “Gloria” ed Edoardo Leo per presentare la fiction “Il clandestino”.

Torna sul palco dell’Ariston anche Gianni Morandi. Eros Ramazzotti canta “Terra promessa” per festeggiare il 40° anniversario del suo debutto al Festival. Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicano un dialogo in musica (“Uomo nel lampo”) alle morti sul lavoro. Paola & Chiara sono in piazza Colombo, Bresh si esibisce sulla nave.

Questo l’ordine di uscita dei cantanti:

Il Tre – “Fragili” presentato da Loredana Bertè

presentato da Maninni – “Spettacolare” presentato da Alfa

presentato da Bnkr44 – “Governo Punk” presentati da Fred De Palma

presentati da Santi Francesi – “L’amore in bocca” presentati da Clara

presentati da Mr.Rain – “Due altalene” presentato da Il Volo

presentato da Rose Villain – “Click boom!” presentata da Gazzelle

presentata da Alessandra Amoroso – “Fino a qui” presentata da Dargen D’Amico

presentata da Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita” presentati da BigMama

presentati da Angelina Mango – “La noia” presentata da Irama

presentata da Diodato – “Ti muovi” presentato dai The Kolors

presentato dai Ghali – “Casa mia” presentato da Mahmood

presentato da Negramaro – “Ricominciamo tutto” presentati da Emma

presentati da Fiorella Mannoia – “Mariposa” presentata da Annalisa

presentata da Sangiovanni – “Finiscimi” presentato da Renga Nek

presentato da La Sad – “Autodistruttivo” presentati da Geolier

