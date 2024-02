Sangiovanni nelle passate ore ha annunciato di avere bisogno di una pausa. Lo ha fatto con tutta la sua delicata sincerità, spiazzando per il coraggio. Perché del suo malessere mentale ne aveva già parlato in conferenza, nel corso del Festival di Sanremo 2024. Con un post Instagram, ieri ha deciso di fare la cosa più difficile: dire la verità, prima di tutto a se stesso.

Sangiovanni si ferma: la reazione dei colleghi

“A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”, ha ammesso Sangiovanni nel suo ultimo post Instagram. Il cantante ha deciso di prendersi una pausa e fermarsi. Non ha alcuna intenzione di mollare ma di fare la cosa più rivoluzionaria: mettersi al primo posto e diventare la sua priorità.

Per i concerti e la nuova musica c’è sempre tempo. Ma non c’è più tempo per fingere che tutto vada bene:

Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo.

Al messaggio potente di Sangiovanni sono seguite svariate reazioni da parte di tanti colleghi e non solo. In primo piano quella dell’amica Francesca Calearo in arte Madame:

Torna a splendere fratellino, ti aspettiamo per tutto il tempo che ti serve. Hai un coraggio non da tutti, stai dimostrando di credere nella tua roba più di chiunque altro. Te l’ho sempre detto, il tuo è un talento cristallino, indiscutibile, non si esaurirà mai col tempo, ma si sarebbe esaurito tirando troppo la corda. Prenditi del tempo, non avere fretta, Franci e tutti i tuoi amici sono qui per te.

Francesca Michielin lo ha ringraziato per il coraggio:

Forza Sangio, con calma e con i tuoi tempi, prenditi cura di te. Noi ti aspettiamo quando vorrai, senza fretta. Grazie per aver condiviso queste parole con noi sono d’ispirazione.

E poi un’ondata di affetto da parte di Emma, Elodie, Ariete, Fred De Palma, Negramaro, Fiorella Mannoia, Alfa e molti molti altri. Tra i tanti commenti spunta anche quello di Veronica Gentili, giornalista e conduttrice de Le Iene, la quale si è unita al coro di solidarietà:

Ci vuole coraggio per fermarsi. Ci vuole coraggio per spiegare perché. L’artista deve prendersi cura delle anime altrui, e non può farlo se non comincia dalla propria. Tutti con te.

In tutto questo rumore, riuscire a fermarsi e dare spazio alla verità è la vera rivoluzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sangiovanni