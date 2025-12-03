Roberta Bruzzone cacciata da un programma Rai: retroscena

Roberta Bruzzone lascia Ore14: retroscena sul caso Garlasco e sul rifiuto della produzione

La decisione di Roberta Bruzzone di interrompere la collaborazione con Ore14 continua a generare discussioni e, col passare dei giorni, emergono ulteriori dettagli su ciò che è accaduto dietro le quinte del programma di Rai2 condotto da Milo Infante. Dopo lo scontro in diretta e l’assenza nell’appuntamento serale, la criminologa aveva fatto capire sui social che la sua presenza nella trasmissione fosse ormai giunta al termine.

Secondo quanto appreso da Fanpage, la frattura sarebbe nata da un preciso ultimatum posto dalla stessa Bruzzone: non dividere più lo studio con Umberto Brindani, direttore di Gente e presenza fissa della trasmissione. Un limite che la produzione non ha accettato e che avrebbe portato alla rottura definitiva.

Cosa è accaduto tra Bruzzone e Ore14

Secondo Fanpage, fonti vicine allo staff del programma confermano questa versione e parlano di un clima particolarmente teso nelle ore successive allo scontro. Chi ha assistito alle dinamiche interne riferisce una presa di posizione netta da parte della redazione: *“Una trasmissione non è un taxi su cui una persona decide di cosa e con chi parlare”*. La criminologa avrebbe inoltre comunicato ai responsabili la scelta di non voler più affrontare in studio il caso Garlasco, tema ricorrente nella trasmissione. Da lì, la decisione della produzione sarebbe stata quella di interrompere gli inviti.

La controproposta rifiutata

A rendere il quadro ancora più complesso sarebbe stata una richiesta aggiuntiva di Bruzzone, avanzata durante gli scambi privati con la redazione. La professionista avrebbe proposto di trattare il caso Garlasco solo nella fascia pomeridiana, evitando così la puntata serale per non incrociare Brindani, con il quale – secondo quanto trapelato – ci sarebbero contenziosi ancora aperti: “Dice di averlo querelato ma lui non ne sa niente”, riferisce la fonte.

La risposta dei responsabili del programma sarebbe stata immediata: “Le si è garantito che sarebbe stata invitata quando non si sarebbe più parlato di quel caso”. Una condizione che ha segnato la fine definitiva della collaborazione.

Una separazione senza ritorno

La distanza tra Bruzzone e il team di Ore14 appare ormai insanabile. La criminologa sembra orientata verso un percorso più autonomo sul piccolo schermo, mentre il programma prosegue senza di lei, dopo una serie di tensioni che hanno reso impossibile la prosecuzione del rapporto.