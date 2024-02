Il Festival di Sanremo 2024 ha visto la partecipazione di molti artisti di talento, tra cui il famoso rapper italiano Ghali. Ma c’è un elemento che ha attirato particolarmente l’attenzione durante la sua esibizione: un pupazzo extraterrestre, chi è?

Durante la sua esibizione al Festival di Sanremo 2024, Ghali ha portato sul palco un pupazzo extraterrestre. Questo dettaglio non è passato inosservato e ha suscitato molta curiosità tra il pubblico e i fan.

Il pupazzo rappresenta un elemento chiave del brano “Casa mia”, con il quale Ghali partecipa a Sanremo.

Ma chi è il suo amico extraterrestre? Si tratta di Rich Ciolino, amico “alieno” arrivato da un luogo molto distante.

Rich Ciolino, interprete del brano “Casa mia”, condivide il palco dell’Ariston con Ghali, svelando che la canzone in gara racconta un incontro con un extraterrestre.

Il personaggio di Rich Ciolino è raffigurato come un simpatico alieno. Questa metafora è stata utilizzata da Ghali per spiegare i cambiamenti di quest’epoca.

Rich Ciolino ha anche un profilo Instagram ufficiale @rich_ciolino, che conta quasi 30mila follower.

Il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Ma che ci fai qui da queste parti

Quanto resti e quando parti

Ci sarà tempo dai per salutarci

Non mi dire che ho fatto tardi

Siamo tutti zombie col telefono in mano

Sogni che si perdono in mare

Figli di un deserto lontano

Zitti non ne posso parlare

Ai miei figli cosa dirò

Benvenuti nel Truman show

Non mi chiedere come sto

Vorrei andare via però

La strada non porta a casa

Se la tua casa non sai qual è

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

Mi manca la mia zona

Mi manca il mio quartiere

Adesso c’è una sparatoria

Baby scappa via dal dancefloor

Sempre stessa storia

Di alzare un polverone non mi va (va)

Ma, come fate a dire che qui è tutto normale

Per tracciare un confine

Con linee immaginarie bombardate un ospedale

Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane

Non c’è mai pace

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro.