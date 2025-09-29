Riccardo Stimolo, chi è il cantante di Amici 25: età, di dov’è e..

Chi è Riccardo Stimolo, cantante di Amici 25.

Chi è Riccardo Stimolo, il giovane elettricista cantante che ha emozionato ad Amici 25

Uno dei primi protagonisti della nuova edizione di Amici 25 è stato senza dubbio Riccardo Stimolo, che ha colpito pubblico e professori durante la puntata dedicata alla formazione della classe. La sua esibizione ha lasciato il segno al punto che Maria De Filippi ha deciso di farlo cantare due volte, un gesto che raramente si vede nella prima fase del programma.

Riccardo ha 19 anni ed è originario di Malnate, un comune in provincia di Varese. Vive con la sua famiglia: i genitori, una sorella di un anno più grande e un fratellino di dieci anni. Fuori dal mondo della musica, lavora con suo padre come elettricista per mettere da parte qualche risparmio, con un obiettivo molto concreto: comprare un’auto tutta sua.

Single da poco tempo e la sua ultima storia

In un momento di sincerità ha raccontato anche qualcosa della sua vita personale, rivelando di essere single da poco tempo. La sua ultima storia è finita da circa un mese e, nonostante sia stato un momento difficile, i rapporti con la ex sono rimasti buoni. Ha ammesso che non si lascia andare spesso alle lacrime, se non in quell’occasione: “Non piango mai davanti le persone, ho pianto solo davanti la mia ex ragazza ed è stata la cosa più difficile della mia vita. Mi ha lasciato. Ci siamo lasciati un mese fa, ma ci siamo lasciati bene”.

Il percorso ai casting e il banco assegnato

Nonostante i suoi riferimenti musicali siano artisti della scena contemporanea come Olly, Ultimo, Lazza e Blanco, Riccardo si è presentato ai provini con un classico: “Ci vorrebbe il mare” di Marco Masini. Durante l’esibizione, però, ha avuto un piccolo intoppo e si è confuso con il testo. Un momento che poteva metterlo in difficoltà, ma che è stato gestito con prontezza grazie all’intervento di Maria De Filippi, che gli ha dato la possibilità di ripetere la performance.

Anche se ha ricevuto un no sia da Anna Pettinelli che da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ha visto in lui del potenziale e ha deciso di premiarlo assegnandogli un banco nella sua squadra. Una scelta che ha sorpreso alcuni, ma che potrebbe rivelarsi azzeccata nel corso delle settimane.

La sua storia semplice, il suo modo diretto di raccontarsi e la passione per la musica sembrano aver già conquistato il pubblico. Resta da vedere come Riccardo affronterà il percorso nella scuola di Amici, ma le premesse per fare bene ci sono tutte.