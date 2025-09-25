Amici 25, gli allievi: uno dello scorso anno, una da “Il Collegio”

Amici 25, formata la nuova classe: ecco chi sono gli allievi

Dopo mesi di provini e selezioni, è stata ufficialmente composta la nuova classe di Amici di Maria De Filippi, arrivato alla sua venticinquesima edizione. La prima puntata è stata registrata oggi negli studi Elios e andrà in onda questo sabato pomeriggio su Canale 5.

Un debutto ricco di ospiti e volti noti: in studio si sono esibiti Irama con il suo nuovo brano, Stash dei The Kolors, Giuseppe Giofrè – reduce dal tour con Jennifer Lopez – oltre a Geppi Cucciari con un monologo e Francesca Fagnani, prossima al ritorno su Rai2 con *Belve*. Presente anche Simona Ventura, che ha ricordato il suo debutto televisivo al Grande Fratello.

Tra le sorprese più attese, è tornato anche Daniele Doria, vincitore dell’ultima edizione, che ha portato con sé la coppa conquistata lo scorso maggio. Infine, a grande richiesta, è rientrata nel corpo docente Veronica Peparini, accolta da un filmato che ha ripercorso la sua storia nel programma.

Assegnati 18 banchi: ecco la nuova classe

In questa prima puntata sono stati assegnati 18 banchi a ragazzi e ragazze che hanno superato le selezioni. Tra loro spicca Alessio Di Ponzio, ex allievo della scorsa edizione che, a causa di un infortunio, aveva dovuto lasciare. Gli era stata promessa un’opportunità per tornare, e così è stato: ora è ufficialmente in classe.

Come anticipato dai rumor, faranno parte di Amici 25 anche il cantante Plasma e Michelle Cavallaro, già vista ne Il Collegio, che si è esibito con un brano inedito. Tra di loro anche Maria Rosaria Dal Monte, latinista con un milione di follower su Instagram.

Secondo quanto riportato in anteprima da Superguida TV, ecco i nomi degli altri allievi selezionati:

“Michelle Cavallaro che ha fatto Il Collegio, e che ha cantando un suo inedito ‘GIPSY’.

Riccardo Stimolo, che ha cantando 2 volte la canzone ‘Ci vorrebbe il mare’. È stato talmente bravo che per lui tutto il pubblico si è alzato in piedi. Zerbi lo ha preso subito in squadra.

Alessio, il ballerino allievo dello scorso anno. Quasi alla fine della puntata è stato fatto entrare il suo banco, per la gioia di molti fan.

Valentina, ha cantato The Climb di Miley Cirus, ha preso la maglia ed è stata in ordine la seconda a esibirsi.

Emiliano, il primo ad esibirsi è stato il più piccolo della scuola, ha preso la maglia, e 3 sì.

Pierpaolo, cantante,

Maria Rosaria Dalmonte, ballerina latinista da Napoli,

Michele, un ragazzo che ha cantato e suonato il violoncello

Penelope, ha cantato una canzone e in più il suo inedito. Zerbi l’ha presa nella sua squadra e si è emozionata.

Flavia Buoncristiani, ultima ragazza che ha cantato. A prenderla è stata Anna Pettinelli. Unica prof a dire sì per il banco. Sappiamo già, dunque, che con gli altri due potranno nascere facili attriti. Staremo a vedere.

Plasma, cantante

Gabriele Gard, cantante

Francesco Saias, cantante.”

L’appuntamento per scoprire le prime dinamiche tra allievi e professori è sabato pomeriggio su Canale 5. L’anno accademico è appena cominciato, e le premesse promettono scintille.