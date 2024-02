Primo finalista Grande Fratello: sorprese e scontri in Casa, cosa vedremo nella 39esima puntata

Come ogni lunedì, torna stasera l’appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5. Alfonso Signorini sarà alla guida del reality, affiancato in studio da Cesara Buonamici nei panni di preziosa opinionista in solitaria, mentre nella postazione social ritroveremo Rebecca Staffelli.

Grande Fratello, le anticipazioni di oggi 26 febbraio 2024

Grande attesa per la diretta di oggi del Grande Fratello, in quanto vedrà il primo finalista tra i concorrenti finiti in nomination, ovvero Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Ma questo, seppur importante, non sarà il solo momento topico al quale assisteremo nel corso della 39esima puntata.

Non mancheranno nel corso dell’appuntamento odierno anche i numerosi confronti, tra cui quello che vedrà protagonista Federico Massaro. Quest’ultimo nel corso degli ultimi giorni non è stato esente da numerose discussioni. Stasera avrà modo di affrontare un confronto con i suoi compagni di avventura.

Simona Tagli, anche lei al centro di numerose tensioni, questa sera tornerà ad essere protagonista, ma non per dei confronti. La concorrente, infatti, riceverà una graditissima sorpresa in quanto potrà riabbracciare la figlia Georgia.

E poi ancora l’atteggiamento di Greta Rossetti nei confronti degli uomini della Casa del Grande Fratello ha scatenato inevitabilmente diverse reazioni, tra cui quella della madre, ma anche ovviamente da parte dei suoi inquilini. L’impressione è stata quella di un atteggiamento ambiguo, che ha portato a numerosi dubbi sia dentro che fuori la Casa.