Il caso Mark Caltagirone è tutt’altro che concluso. Se Alfonso Signorini aveva lasciato intendere la chiusura definitiva con la versione integrale di Pamela Prati in diretta tv al GF Vip, adesso arriva la conferma del secondo atto. A svelarlo è stato Giuseppe Candela con una Flash su Dagospia.

Al termine del GF Vip, il caso Mark Caltagirone sta per approdare a Verissimo. Il rotocalco condotto da Silvia Toffanin si prepara ad ospitare una delle protagoniste del Prati-gate, ovvero l’ex agente della showgirl, Eliana Michelazzo.

Dopo che Pamela Prati venne smascherata, anche Eliana aveva sostenuto di aver compreso di essere stata vittima di una truffa amorosa (ricordate il famigerato ed anche lui inesistente Simone Coppi?).

Adesso però la Michelazzo, alla luce delle parole della sua ex assistita, ha deciso di raccontare anche la sua verità. Ecco cosa scrive in merito Candela:

Eliana Michelazzo era già intervenuta sui social dopo la verità raccontata da Pamela Prati nella precedente puntata del GF Vip:

Non dico nulla però! Buttare merd* su di me no… Non ti ho denunciata perchè sono rispettosa… però sono stanca. Io sono io! Punto… ah, dimenticavo, esci quella che sei! Che lì dentro non sei tu, ciao.