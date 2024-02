Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sono ritrovati in occasione del Festival di Sanremo 2024. Un “faccia a faccia” a distanza che ha creato qualche momento di imbarazzo tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip. L’incontro è avvenuto nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: imbarazzo a La vita in diretta

Come sappiamo, tra i vari impegni di Pierpaolo Pretelli c’è anche il ruolo di inviato a La vita in diretta in occasione di Sanremo 2024. Nel corso di un collegamento con lo studio, si è confrontato brevemente con Elisabetta Gregoraci, ospite in studio nel ruolo di opinionista.

Alberto Matano ha subito approfittato per sottolineare la loro “reunion” a distanza. Il riferimento è proprio a quanto accaduto durante la loro partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, quando tra i due era nata una certa simpatia al punto da aver contribuito alla nascita della ship dei “Gregorelli”.

Le cose poi, come sappiamo, sono andate diversamente ed oggi nel cuore di Pretelli c’è spazio per una sola donna, Giulia Salemi.

Il collegamento ha inevitabilmente creato un certo imbarazzo tra Pierpaolo e la Gregorelli, che si è limitata a salutare il ragazzo con la mano, mentre sullo sfondo, una delle ospiti di Matano ha commentato ironicamente: “Giulia si arrabbia!”.

Il video in questione è già diventato virale sui social, condiviso dagli appassionati del reality di Canale 5.

non i gregorelli nel 2024 il gfvip5 non morirà mai #lavitaindiretta pic.twitter.com/KmaM2GbxqN — OPI | Ricchi E Poveri a Sanremo era (@opiquellovero) February 5, 2024