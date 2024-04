E’ trascorsa ormai poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello che ha visto trionfare Perla Vatiero e dopo l’uscita dalla spiatissima Casa, l’ex volto di Temptation Island ed il ritrovato compagno Mirko Brunetti hanno ripreso in mano la loro relazione. Entrambi hanno già annunciato di voler proseguire con estrema calma dopo il loro riavvicinamento e dopo essersi dati una nuova possibilità.

Per la convivenza è ancora presto per riparlarne, come hanno annunciato alla trasmissione Verissimo, lasciando intendere la loro intenzione comune di non voler ricadere negli errori del passato. Adesso, intervistati da Casa Chi, Perla e Mirko hanno commentato il loro percorso degli ultimi mesi. In particolare la Vatiero ha parlato della sua vittoria, in qualche modo inaspettata:

Mi sono ritrovata a riprendermi ciò che era mio, ma più che altro ho ritrovato l’amore e mi sono ritrovata a vincere il Grande Fratello che era qualcosa che non mi aspettavo. Mi aspettavo di arrivare in finale, ma anche di quello me ne sono resa conto all’interno della Casa che potessi essere forte. Mi sono ritrovata con Beatrice che è stata una concorrente molto forte sin da subito e quindi non mi aspettavo di vincere.

La sua vera vittoria, però, è stata quella di aver ritrovato Mirko, con la speranza di poter superare tutto ciò che hanno vissuto nei mesi scorsi. A tal proposito Perla ha spiegato perché ha deciso di accettare di partecipare al Grande Fratello:

Io non è che sono entrata per riprendermelo perché era mio, sono entrata per fare il mio percorso, perché è un’esperienza che non tutti possono vivere, ma anche per farmi riconoscere da lui, per rendersi conto di ciò che aveva perso, della persona che ha vicino e del percorso che ha fatto, una persona migliorata, maturata, diversa.

Ad intervenire è stato anche Mirko:

Il nostro è un amore, un legame viscerale, quindi sia lei che io non ci siamo mai capacitati che una relazione come la nostra finisse nel modo in cui era finita, con quel falò che rivedendolo ogni volta è una scena terribile per me. Il video confronto che abbiamo fatto poi quando lei era ancora in quarantena è quel pezzo mancante del falò, poi tutto il dopo rispecchia quello che è successo.

Per me Perla era ed è oggi la donna della mia vita, quindi l’ho sempre vista mano nella mano con me verso l’altare. Quello che è successo negli ultimi mesi nessuno dei due se lo aspettava, rivederlo oggi è quasi un brutto sogno.