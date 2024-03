Perla piange al Grande Fratello: in crisi con Mirko per Alessio?

Perla piange al Grande Fratello: le manca Mirko oppure è in crisi per Alessio? – VIDEO

Perla Vatiero piange in piscina: per quale motivo? La concorrente del Grande Fratello stanotte si è nascosta sotto le coperte e, se per i Perletti si sta “disperando” per Mirko Brunetti, i più maliziosi credono che sia in crisi perché le piace Alessio Falsone.

Letizia, dopo essere stata avvertita da Sergio e Greta, corre subito in soccorso dell’amica: “Comincia a fare un po’ di ordine nella tua testa” azzarda la fotografa, nella speranza di interpretare il disagio di Perla. “Non sei indistruttibile” continua.

“Vorrei solo stare bene, sono stanca di dover giustificare ogni cosa che faccio” dice Perla in un bisbiglio.

La fotografa comprende che la posizione di Perla non sia facile. Ha seguito il suo cuore, ma non ha mai trascurato la razionalità, per questo adesso si trova in un limbo.

Deve scegliere per sé stessa, senza farsi condizionare da commenti esterni. “La vita è la tua” le dice Letizia, spronandola a infischiarsene di tutti e ad ascoltare solamente il parere della sua famiglia:

Io credo che tu abbia superato molto peggio. Sei una delle persone più equilibrate che io abbia conosciuto nella mia vita. La vita è tua! Non di Mirko e Perla ma di Perla.

Ma siamo proprio sicuri che la Vatiero versi delle lacrime per la mancanza di Mirko e non perché vorrebbe viversi il flirt con Alessio?