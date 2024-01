Mirko Brunetti continua ad essere uno dei protagonisti del Grande Fratello, nonostante sia uscito dalla Casa già da diverse settimane. Tra l’ex gieffino e Perla Vatiero, la sua ex, sembra esserci ancora qualcosa in sospeso che, probabilmente, sarà compreso e svelato solo una volta terminata l’esperienza del reality.

Perla e Mirko, la confessione di Paolo Masella

L’attacco di Mirko a Garibaldi, non è piaciuto a Federico Massaro. Quest’ultimo, infatti, ha criticato l’amicizia tra Brunetti e Giuseppe ed ha ritenuto che il primo debba lasciare libera la sua ex, criticandone gli atteggiamenti.

Un comportamento che non è affatto piaciuto ai Perletti, i quali hanno seguito con attenzione i suoi continui commenti, fino al recente intervento di Paolo Masella, che parlando del rapporto che si era instaurato in Casa tra Mirko e Garibaldi ha precisato: “Non erano così amici”.

Federico, di contro, è apparso scettico: “Non erano così amici? Ma lo ha abbracciato e gli ha detto ‘prenditi cura di Perla’ però!”. Paolo ha proseguito:

Sì, ma era per dire… Già glielo aveva detto questo fastidio che aveva per Giuseppe. Se tu ci pensi, fondamentalmente stanno ancora insieme. Si rimetteranno insieme, si vede. Da come si comporta lui e da come si comporta lei.

Federico, di contro, è abbastanza incredulo, tanto da pensare che ormai l’avrebbe persa due volte. Più roseo, invece, il futuro che Masella intravede per i Perletti.

