Tra le storie della settima puntata di C’è posta per te, andata in onda nella prima serata di ieri, abbiamo assistito anche a quella di Manuel, un ragazzo che da oltre due anni non ha più rapporti con il padre. E’ stato quest’ultimo a chiamare la trasmissione per tentare una riappacificazione, ma la loro storia in questo caso è stata messa in ombra da una sola domanda: perché Manuel indossava un guanto?

In tanti spettatori avranno notato come il ragazzo indossasse un guanto scuro e molto aderente alla mano destra. L’attenzione degli spettatori, inevitabilmente, si è concentrata in maniera insistente su questo dettaglio, che è riuscito completamente a distogliere l’attenzione da tutto il resto.

La storia di Manuel e del padre Giuseppe è complessa. Parla di silenzi, lontananze, rabbia, dopo una serie di errori commessi dal padre ed ammessi dallo stesso anche nel corso di C’è posta per te. Purtroppo però Manuel è ancora troppo coinvolto e dopo aver deciso di non far parlare il padre e di uscire, ha cambiato idea rientrando in studio e concedendogli almeno di poter dire la sua, prima di chiudere comunque la busta.

Oggi però la domanda dei telespettatori non è se padre e figlio si siano o meno riappacificati, ma perché Manuel indossasse il famoso guanto.

Le ragioni, chiaramente, sarebbero private, ma i social sono andati letteralmente il tilt, al punto da invadere X (ex Twitter) di domande, ipotesi e strambe teorie. Ecco le più ricorrenti: c’è chi ha creduto che fosse un tatuaggio, chi sostiene che sia un guanto per le ustioni e chi, infine, opta per un segno distintivo scelto dal ragazzo, il quale in alcuni video sul web sarebbe apparso senza.

Le reazioni social

Qui il 90% dei commenti rigaurda il perché ha un guanto, e il 10% che chiede il profilo su Instagram per sapere il motivo del guanto

#CePostaPerTe — Sabrina🇵🇸🇺🇦 (@SFerocino) March 2, 2024

Abbiamo appena assistito a “Questa è la storia di un guanto.” #CePostaPerTe pic.twitter.com/eHz8CG4Qzt — elena (@ca_carrara) March 2, 2024

Quindi… visto che in diversi video la sua mano si vede e sta benissimo; e visto che in altri ha il guanto… propendo col pensare sia una trovata per farsi riconoscere e farsi pubblicità😏 #cepostaperte pic.twitter.com/ncynLn9yIq — Sink❌Kiddo (@sink_kiddo) March 2, 2024

#CePostaPerTe possiamo anche non far parlare il padre ma vogliamo sapere perché il figlio ha il guanto — 💛🏆❤️ FORZAMAGICAROMA (@Valer10ASR) March 2, 2024

Maria continuando a stringere la mano col guanto #CePostaPerTe pic.twitter.com/4vp0ss2QLq — Truerose (@Truerose38) March 2, 2024