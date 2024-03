C’è posta per te, storie della settima puntata: ospiti, vecchi amori mai dimenticati e famiglie in crisi

Le storie della settima puntata di C’è posta per te, in onda stasera su Canale 5: anticipazioni e video

Le storie della settima puntata di C’è posta per te, di stasera 2 marzo, tornano al centro del sabato sera di Canale 5 in compagnia di Maria De Filippi. Nuovi inviti animeranno la prima serata odierna, tra storie di famiglie divise, amori interrotti e regali. Ecco cosa ci attende nella nuova puntata di oggi.

C’è posta per te, storie della settima puntata del 2 marzo 2024

Durante la settima puntata di C’è posta per te, non mancheranno le nuove storie introdotte dalla padrona di casa Maria De Filippi. Tra gli ospiti dell’appuntamento odierno, protagonisti di due emozionanti regali, ci saranno Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo di “Mare Fuori”) e Lorella Cuccarini. È un esordio assoluto per entrambi nel programma di Canale 5.

In merito alle storie assisteremo alla ricerca di Ondina. Tre eleganti signore siederanno dall’altra parte della busta: chi le ha mandate a chiamare? E perché? Molto probabilmente siamo di fronte ad un vecchio amore mai dimenticato. E probabilmente non sarà l’unico.

Vedremo poi la storia di un ragazzo e del rapporto interrotto col padre. Il giovane faticherà ad ascoltare l’uomo che lo ha invitato:

So già che probabilmente sentirò le stesse cose che ho già sentito tante volte. Tante cose che in realtà poi alla fine non so se poi veramente crede in quello che dice.

Infine la storia di una famiglia separata dalle incomprensioni. Come andrà a finire?