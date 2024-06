Perché Kate Middleton ha scritto una lettera di scuse alle Guardie Irlandesi? Lotta al tumore continua, le sue parole

Kate Middleton continua a lottare contro il tumore sottoponendosi alle sedute di chemioterapia. Per tale ragione, la principessa di Galles non è potuta essere presente alla parata per le celebrazioni in occasione del compleanno di Re Carlo III. Ecco che ha deciso di scrivere una lettera di scuse al reggimento dell’esercito delle Guardie Irlandesi.

Kate Middleton, lettera di scuse alle Guardie Irlandesi

Londra si prepara a festeggiare re Carlo III con la parata militare. E proprio in questa giornata è stata resa pubblica la lettera di scuse ufficiali giunte da Kate Middleton poiché a causa del tumore contro il quale sta lottando, non ha potuto prendere oggi parte all’evento. In tanti, tuttavia, si sono domandati come mai la principessa abbia deciso di chiedere scusa.

Kate Middleton, ricordiamolo, è il colonnello delle Guardie Irlandesi e avrebbe dovuto fare il saluto alle Guardie ma Buckingham Palace ha annunciato il 30 maggio scorso che la principessa non avrebbe preso parte alla manifestazione.

Ecco quali sono state le sue parole nella lettera alle Guardie Irlandesi, datata 3 giugno e pubblicata sul profilo X dal reggimento dell’Esercito:

Apprezzo tutti coloro che quest’anno si sono esercitati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero perfette. Essere il vostro Colonnello rimane per me un grande onore e mi dispiace molto non poter fare il consueto saluto alla Rassegna dei Colonnelli di quest’anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento, anche se spero di essere presto in grado di tornare al mio ruolo. Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti. Firmato Colonnello Catherine.

Kate non ha presenziato neppure alle nozze tra il duca di Westminster Hugh Grosvenor e Olivia Henson. Resta dunque il mistero sulle sue condizioni di salute dopo l’annuncio del cancro avvenuto lo scorso marzo.