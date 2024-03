Perché tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta è finita? Dopo tre anni di vita insieme durante i quali la coppia si era mostrata sempre affiatata e pronta ad un futuro insieme, la loro storia sarebbe giunta al capolinea, ma cosa ci sarebbe dietro la loro separazione? Ad intervenire in queste ore è stato Fabrizio Corona attraverso il suo Dillinger News, svelando la sua verità.

Tutto sembrava andare per il meglio tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Una coppia destinata a portare avanti progetti di vita a lungo termine ed un grande affiatamento mostrato sui social. Eppure, qualcosa tra i due ad un certo punto avrebbe iniziato a scricchiolare e, secondo Corona, la causa sarebbe da ricercare in un “terzo incomodo”.

Non si tratta di una terza persona esterna alla coppia, ma anzi di qualcuno molto vicino a Carlo. Fabrizio Corona ha ripercorso le tappe importanti della carriera della De Lellis, sottolineando però anche il suo grande desiderio di formare una famiglia tutta sua:

È sempre stato chiaro quanto fosse forte in lei il desiderio di maternità. E così, seduti a un tavolino, si parla della famosa richiesta di matrimonio e di mettere su famiglia. Ma la verità è che lui, innamorato perso di lei, l’avrebbe sposata e ci avrebbe fatto un figlio. Ma in quella famiglia Giulia non è ben vista e chi comanda, chi gestisce l’impero patrimoniale e il potere è Umberta Gnutti Beretta, la madre di Carlo. È stata lei ad aver detto categoricamente di no al matrimonio.