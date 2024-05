Nicola Coughlan, conosciuta come Penelope Featherington in Bridgerton 3 è fidanzata? L’attrice è diventata rmai una star di fama internazionale. Penelope di Bridgerton è fidanzata? I gossip su Nicola Coughlan Attualmente sembra essere single, anche se in passato, secondo alcune indiscrezioni, ha avuto una relazione con il collega Laurie Kynaston. Inoltre, si è …

Leggi tutto “Penelope di Bridgerton è fidanzata? I gossip su Nicola Coughlan: quello che sappiamo sulla sua vita privata”