Sarah Altobello, ospite di Non succederà più, il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, ha parlato della decisione Mediaset di non ospitare alcun ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ha spifferato cosa è accaduto tra Persiani e Spartani durante il famoso Party di fine edizione.

Peccato perché il pubblico ci ama. – riportano le colleghe di IsaeChia – Almeno parlo per me. Sarebbe stato contento di vedermi nei salotti. Peccato anche perché ha vinto Nikita, che è molto carina. Come Antonella Fiordelisi. L’ho vista a Roma alla festa del Grande Fratello che abbiamo fatto.

La Altobello ha spifferato cosa è accaduto al party del GF Vip in merito alle due fazioni formate da Spartani e Persiani:

Non si sono filati. Ho visto Edoardo Donnamaria con cui ho ballato insieme ad Antonella. Tavassi non l’ho visto. Hanno continuato ad avere questo modus operandi che avevano nella Casa. Io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. E io questa cosa l’ho pagata, perché la gente si è schierata con loro, hanno preferito stare con loro.

Nella festa non ci sono stati ricongiungimenti. Io ho avuto il piacere di parlare anche con Giaele e Nicole Murgia, che sono state molto carine. Anche con Oriana. Sì, mi ha salutato. Ho avuto modo di brindare anche insieme in maniera educata. Lei è molto diretta. Le cose te le dice in faccia, per quanto sia forte, ha un temperamento forte, ma è rispettosa. Chapeau.

No, nessuna reunion fra Donnamaria e gli Incorvassi. Se non si parlano? Non li ho visti. Non so se non si parlano, perché non ho visto che stavano insieme. Le fazioni sono rimasti tali secondo me. Se non si seguono sui social è ovvio che non si parlino. Per amore di Antonella ha tolto il follow. È stato un bel gesto.

Io nella Casa sono stata accanto ad Antonella e so come soffriva per questa scelta di Edoardo che stava dall’altra parte. Dopo giustamente uno fa delle scelte.

Io non mi sono mai intromessa perché non faccio l’avvocato difensore. Non erano cose che mi riguardavano personalmente.