Dopo Giovanni Ciacci anche Pamela Prati ha lanciato il suo messaggio per gli estimatori prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7 in partenza da domani, lunedì 19 settembre 2022, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Pamela Prati fa un appello prima del GF Vip 7: Eliana Michelazzo interviene

Tra poche ore mi toglieranno il telefono e non potrò più comunicare con voi. Ma ci tenevo a fare questo video messaggio per ringraziarvi del vostro affetto che mi state dimostrando in questi giorni. Mi sta arrivando così potente e mi sta dando la forza di andare avanti. Mi raccomando, quando ci saranno i momenti difficili perché ci saranno, sarà proprio in quei momenti difficili che io avrò bisogno di voi. Questo Gf Vip io non lo farò da sola, lo farò con tutti quanti voi, sarete un’unica cosa. Sostenete anche sui social. Difendete la vostra Pamela. La vostra Mariposita che vi ama tanto. Un bacio ed a presto!

Pronta la replica di Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela che ha dovuto fare i conti, all’epoca, con la storia del fidanzato fantasma Mark Caltagirone:

Difenderti da cosa? Se non hai da temere nulla, perché giochi in difesa? Coda di paglia bagnatissima.

Se posso dirvi la mia, non credo possa esserci una seconda possibilità per il “Prati Gate” e credo che se ne sia discusso fin troppo a lungo: voi cosa ne pensate?