Ospiti Verissimo, puntata sabato 6 aprile: eliminati dal Serale di Amici 23 e i protagonisti dell’Isola dei Famosi

Sta per partire un nuovo weekend in compagnia di Verissimo, il rotocalco di Silvia Toffanin, in onda nel pomeriggio di sabato 6 e domenica 7 aprile su Canale 5. Tanti ospiti si avvicenderanno nello studio della trasmissione, in onda a partire dalle ore 16.30. Chi saranno i protagonisti della prima puntata di oggi? Scopriamolo insieme.

Ospiti Verissimo, puntata sabato 6 aprile 2024

Nella puntata di sabato 6 aprile, Verissimo dedicherà molto spazio a L’Isola dei Famosi, che inizierà l’8 aprile su Canale 5. In studio ci saranno: la nuova presentatrice Vladimir Luxuria e i due commentatori ed opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. Inoltre, due dei futuri naufraghi, Samuel Peron e Luce Caponegro (Selen), racconteranno le loro storie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

In studio, si ripercorrerà il cammino degli ultimi eliminati dal serale di Amici di Maria De Filippi, i ballerini Nicholas e Giovanni, ospiti in studio per raccontare le loro vite dopo la partecipazione al talent di Canale 5.

Inoltre, ci sarà un’intensa intervista a Mauro Corona, che per la prima volta apparirà in televisione con sua figlia Marianna.

Infine, Enrico Papi, che condurrà La Pupa e il Secchione su Italia 1 dal 10 aprile, sarà ospite del talk con sua figlia Rebecca.