Ospiti Domenica In, il ritorno di Sylvie Vartan e Sabrina Ferilli da Mara Venier

Nella puntata di oggi di Domenica In tanti ospiti: tornano da Mara Venier anche alcuni cantanti del passato Sanremo 2024.

Domenica In, il celebre programma televisivo condotto da Mara Venier, si prepara a regalare un pomeriggio ricco di emozioni e ospiti di spicco nel primo pomeriggio di oggi. La nuova puntata andrà in onda questa domenica 25 febbraio su Rai 1. Cosa dobbiamo aspettarci dall’appuntamento odierno?

Ospiti Domenica In, la puntata di oggi 25 febbraio 2024

L’attrice Sabrina Ferilli, reduce dal successo della prima puntata della fiction “Gloria” su Rai 1, sarà l’ospite d’onore della nuova puntata di Domenica In. Con lei, ci sarà anche l’attrice Emanuela Grimalda. Entrambe condivideranno momenti inediti e retroscena legati al trionfo di ascolti della serie.

L’attesa è palpabile per il ritorno in Italia della celebre cantante Sylvie Vartan, tra gli ospiti di oggi di Domenica In. Durante un’intervista approfondita, racconterà aneddoti sulla sua carriera e vita privata. Inoltre, si esibirà con due brani molto amati dal pubblico italiano: “Buonasera, buonasera” e “Come un ragazzo”.

Massimo Giletti interverrà in studio per presentare la serata speciale “La Rai fa 70”, che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 28 febbraio.

Spazio poi alla musica, con alcuni ospiti reduci dall’ultimo Sanremo 2024 e non solo: Alfa con il brano “Vai!”, i BNKR44 con “Governo punk”, e Pino D’Angiò con “Ma che idea”. Inoltre, Maninni si esibirà con la sua canzone “Spettacolare”.