Ornella Vanoni ieri a Che tempo che fa, a distanza di un anno, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe rispetto ad una ex concorrente del Grande Fratello: Rosanna Fratello. Tra le due, evidentemente, ci sono ruggini che vanno avanti da molto tempo.

Insieme a Mara Maionchi, la Vanoni nel programma di Fabio Fazio ha raccontato una serie di aneddoti e retroscena relativi alla sua carriera e parlando proprio dell’ex gieffina ha sostenuto:

Il Signor Rossi mi diceva che avevo un carattere difficile, diceva “Io ho Rosanna Fratello, tu non ce la farai”. Io gli dissi “è lei che non ce la farà”. Non c’è rivalità, ma lo teneva scritto in fronte che non ce l’avrebbe fatta.

La Maionchi a quel punto, ha sottolineato l presenza di una certa rivalità nel mondo della musica:

Proprio un anno fa, ospite di Oggi è un altro giorno, in merito alla Vanoni aveva detto:

50 anni che la Vanoni probabilmente è gelosa, non lo so. È una voce che circola ormai da molti anni. Questa voce c’è sempre stata nell’aria, però a me non cambia nulla, mi dispiace per lei.

Alberto Rossi aveva puntata molto su di me a Sanremo e probabilmente a lei questa cosa non è mai andata giù… mi dispiace molto per lei ma io mi reputo una cantante del popolo, non ho tolto nulla a lei.