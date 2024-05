Nuovo eliminato Isola dei Famosi 2024 e sacrificio per un naufrago: la puntata del 26 maggio

Nella prima serata di oggi, domenica 26 maggio, appuntamento con la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Il reality condotto da Vladimir Luxuria è giunto al suo undicesimo appuntamento e vedrà in studio anche i due opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Cosa accadrà nella serata di oggi?

Isola dei Famosi 2024, le anticipazioni del 26 maggio

Un nuovo naufrago tra coloro che sono finiti in nomination, questa sera sarà eliminato dall’Isola dei Famosi: chi sarà tra Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai? A deciderlo, come sempre, ci penserà il pubblico da casa che si è espresso tramite i canali ufficiali del programma.



E’ tempo di sfide e sacrifici: stasera uno dei naufraghi ancora in gara sarà chiamato a sostenere un grosso sacrificio tagliando a zero i capelli in cambio di una grande ricompensa per i suoi compagni di avventura.

Nel corso della puntata dell’Isola assisteremo anche ad un confronto tra Khady e Artur, il cui rapporto si è incrinato proprio negli ultimi giorni. Vedremo se riusciranno a trovare un punto di incontro.

Non mancheranno, poi, le nuove nomination in attesa del prossimo appuntamento di mercoledì 29 maggio.