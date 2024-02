Niente Eurovision per Loredana Bertè: furia social, vandalizzate le pagine Wikipedia di San Marino e di Borg

Sfumata la possibilità per Loredana Bertè di potersi esibire in Svezia in occasione dell’Eurovision Song Contest 2024 del prossimo maggio. Durante la serata conclusiva di Una voce per San Marino alla quale era arrivata in finalissima con la sua Pazza, Loredana si è dovuta accontentare del secondo posto.

Loredana Bertè seconda a Una voce per San Marino

A non accettare affatto la sconfitta di Loredana Bertè, candidata principale alla vittoria e presenza attesissima al contest di San Marino per la scelta del cantante che lo avrebbe rappresentato all’Eurovision, è invece il popolo social.

Per giorni in tanti avevano atteso l’annuncio sperando di poter vedere la signora del rock italiano in Svezia, con la sua grinta e la sua energia, già ampiamente dimostrata a Sanremo 2024.

Quando ormai per la Bertè sembrava fatta, dopo essere salita sul podio, però, ad avere la meglio sono stati gli spagnoli Megara, che le hanno così strappato la vittoria. Terzi La Rua, band che avevamo conosciuto nel programma Amici di Maria De Filippi.

Le reazioni

Dopo il secondo posto di Loredana Bertè a Una voce per San Marino, ovviamente non sono mancate le reazioni furiose sui social. In tanti hanno parlato di “contest-truffa” e boicottato la prossima edizione.

Vandalizzate anche le pagine Wikipedia di San Marino e di Bjorn Borg, ex marito di Loredana Bertè. La rocker in conferenza stampa a Sanremo aveva ironizzato spiegando che sarebbe voluta andare all’Eurovision per “rompere le scatole al mio ex marito Bjorn Borg”.

Non la pagina Wikipedia di Borg vandalizzata #UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/AHrVU0b5u2 — Daniele (@__Clemens_) February 25, 2024

La Bertè seconda è una vergogna, questo concorso è una truffa.

Infatti il pubblico in sala è in rivolta.

Cosa diavolo deve fare una “povera” donna per vendicarsi dell’ex marito dico io?#UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/bLsxfRkjTg — Tiresia 🌪️🩸 (@ilCassandro) February 25, 2024

San Marino aveva una possibilità per diventare rilevante e iconico portando Loredana Bertè all’#Eurovision2024, ma l’ha sprecata per colpa di quei 4 giudici che hanno votato#UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/PavDcD8Wxb — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 25, 2024

Non puoi invitare una signora come Loredana Bertè e non assicurarti che vinca. Ma scherziamo? Altrimenti la inviti come ospite. Con quale criterio si mette in piedi una roba del genere? Per non parlare della serata in sé. Biggio li ha umiliati anche poco. #UnaVocePerSanMarino — Andrea Picariello (@AndreaPicariel) February 25, 2024

Ed a proposito di Loredana Bertè, come ha reagito? Su X (ex Twitter), dopo il secondo posto ha commentato:

SONO PAZZA DI ME! È stato una bomba gridarlo ancora, questa volta sul palco di #UnaVocePerSanMarino!