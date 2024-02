Ex del Grande Fratello Vip e Amici e Big di Sanremo 2024: chi potrebbe sfidare Angelina Mango all’Eurovision

Eurovision Song Contest, chi sono i big in gara a Una voce per San Marino: tra gli italiani anche un ex Vippone, ex di Amici e una Big di Sanremo 2024.

Manca sempre meno alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest che vedrà Angelina Mango nei panni di rappresentante dell’Italia, dopo la vittoria di Sanremo 2024. Ma prima del grande evento c’è una tappa saliente, quella di Una voce per San Marino, il festival durante il quale viene scelto il rappresentante del piccolo Stato tra la Romagna e le Marche.

Una voce per San Marino: tanti volti noti tra i candidati all’Eurovision

Anche quest’anno sono numerosi i cantanti italiani che hanno preso parte alla manifestazione e che tenteranno di accedere all’Eurovision da una porta secondaria. Al contest, al quale hanno preso parte artisti di tutto il mondo, hanno partecipato anche diversi artisti italiani tra cui un ex concorrente del Grande Fratello Vip, ex allievi di Amici e una Big dell’ultima edizione di Sanremo 2024.

Tra i candidati in lizza alla finalissima che si svolgerà proprio questo sabato 24 febbraio, troviamo infatti anche Pago (reduce da Music Farm, Tale e Quale Show e GF Vip), La Rua, ex partecipanti al talent di Maria De Filippi e Loredana Bertè. Quest’ultima non ha certo bisogno di presentazioni. Quest’anno ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano Pazza, che porta anche a Una voce per San Marino. Ecco tutti i candidati in gara:

Loredana Bertè – Pazza

Jalisse – Il Paradiso è Qui

Marcella Bella – Chi Siamo Davvero

La Rua – Il Governo del Cuore

Pago – Il Protagonista

Aaron Sibley – Human

Aimie Atkinson – A Dare For Love

Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Jad – Questa volta

Dana Gillespie – The Last Polar Bear

Dove vedere la finale in tv

In attesa dell’Eurovision Song Contest 2024 che si svolgerà il prossimo maggio a Malmö, in Svezia, tocca alla terza edizione del festival di Rtv (la tv pubblica sammarinese), Una voce per San Marino.

L’appuntamento è fissato per questa sera, sabato 24 febbraio, in diretta dal Teatro Nuovo Dogana ed in onda dalle 21 su San Marino Rtv (canali 520 di Sky e 93 di tivùsat, canale 831 del Ddt, streaming su www.sanmarinortv.sm).