“Moralista e incoerente”, quando Mirko Brunetti attaccava Signorini: oggi è presenza fissa al Grande Fratello

Da quando Mirko Brunetti ha lasciato la Casa del Grande Fratello per volere del pubblico da casa, non ha mai smesso di essere presente. L’ex volto di Temptation Island si è ritrovato prima a dover fare i conti con le sue due ex, Greta Rossetti e Perla Vatiero, e poi con il destino che lo ha beffato con l’eliminazione, mentre le due donne procedono spedite verso la finale del reality.

Mirko Brunetti ed il tweet contro Signorini sul GF Vip

E’ chiaro come Mirko Brunetti sia entrato nelle grazie di Alfonso Signorini tanto da essere ormai onnipresente in ogni puntata in diretta del reality. Tra interventi in studio, collegamenti con la casa ed ingressi a sorpresa (oltre alla sua ospitata di alcuni giorni), Mirko continua ad essere a tutti gli effetti un protagonista, talvolta più dei concorrenti ancora in gara.

Eppure in passato tra l’ex gieffino e Signorini non sembrava scorrere una grande simpatia. E’ quanto emerso proprio nelle ultime ore, quando alcuni follower hanno ripescato dal suo passato social un tweet non proprio a favore del conduttore.

Dobbiamo fare un bel salto nel passato arrivando al 2020, anno in cui si colloca il tweet di Mirko sul conto di Signorini. “Alfonso Signorini moralista e incoerente”, scriveva all’epoca Brunetti. A cosa si riferisse esattamente, però, è difficile da decifrare in quanto le puntate dell’allora Grande Fratello Vip sono sparite da Mediaset Infinity per decisione della stessa azienda.

I fan (forse meglio definirli hater, a questo punto), però sono riusciti a risalire a questo duro tweet di Mirko contro il conduttore. Chissà se Signorini replicherà con una frecciatina nei prossimi appuntamenti, sebbene lo abbia già abbondantemente provocato nell’ultima puntata.