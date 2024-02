Caos al Grande Fratello: Mirko ha minacciato di lasciare lo studio? Perla in lacrime e fuorionda, la segnalazione

Mirko Brunetti ha minacciato di abbandonare lo studio del Grande Fratello? A quanto pare la risposta è sì. L’indiscrezione arriva da una persona presente in studio nel corso della diretta di ieri sera all’insegna del reality di Canale 5.

Mirko avrebbe minacciato di lasciare lo studio del Grande Fratello

Mirko Brunetti ha parlato in collegamento con Perla Vatiero tirando in ballo Alessio Falsone e la loro intesa nata nella Casa del Grande Fratello.

La ragazza ha negato qualunque tipo di coinvolgimento sentimentale con il suo inquilino, parlando di una semplice amicizia tra di loro. Tuttavia in tanti hanno intravisto una certa preoccupazione in Mirko, ed anche i Perletti, via social, si sono espressi in tal senso.

Probabilmente proprio la parentesi dedicata a Perla avrebbe innervosito Brunett il quale, secondo il racconto di una persona presente nel pubblico, avrebbe persino minacciato di lasciare lo studio durante un fuorionda.

Il “fattaccio” si sarebbe consumato nel corso di una pausa pubblicitaria e pare che anche Perla abbia avuto una reazione di nervosismo, mettendosi a piangere. Nel vedere la scena, Mirko si sarebbe innervosito al punto tale da togliersi il microfono e minacciare di andare via. Sarebbe stato poi Vittorio, presente anche lui in studio, a farlo desistere e calmare.

Una segnalazione da prendere ovviamente con le pinze ma che ha agitato non poco i Perletti, i quali avrebbero puntato il dito contro le dinamiche del Grande Fratello, accusando gli autori di aver fatto star male i loro beniamini.

Raga confermo da una ragazza che era in studio che durante la pubblicità mirko ha visto perla piangere e si stava levando il microfono ed era arrabbiato con gli autori#perletti — perletti👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻 (@perlaemirko_) February 29, 2024