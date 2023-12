Moglie e Figli di Ezio Greggio: chi è l’ex fidanzata Romina Pierdomenico

Ezio Greggio, noto conduttore televisivo, comico, cabarettista, attore, regista, sceneggiatore e umorista italiano, è una figura molto amata nel panorama dello spettacolo italiano. Ma chi sono le persone che fanno parte della sua vita privata? Scopriamolo insieme: moglie, ex fidanzata e figli.

La ex moglie di Ezio Greggio

Ezio Greggio è stato sposato per oltre 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea. Il loro matrimonio è giunto al capolinea con molta serenità.

I due, infatti, sono tuttora in ottimi rapporti, considerata anche la mole di selfie che si scattano insieme, sorridenti, per poi postarli su Instagram.

I figli del conduttore

Ezio Greggio ha due figli, nati dall’amore con l’ex moglie Isabel Bengochea: Gabriele, venuto al mondo nel 1995 (oggi ha 26 anni) e Giacomo (classe 1991, ha 30 anni).

I due, come la loro madre, sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata e non lasciano trapelare informazioni in merito, preferendo vivere lontani dalle luci dei riflettori.

La ex fidanzata Romina Pierdomenico

Ezio Greggio è stato fidanzato con Romina Pierdomenico. La coppia ha interrotto la relazione lo scorso maggio ma sono rimasti in ottimi rapporti di stima, affetto ed amicizia:

La bella storia con Romina Pierdomenico è finita. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita. La storia è diventata una grande amicizia, tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival. Il nostro continua a essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati 5 anni indimenticabili, W Romina.