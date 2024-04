Mirko cancellerà il tatuaggio di “coppia” fatto con Greta? Perla interviene, il retroscena sugli aerei dei Perletti

Spente le luci del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ricongiunti e sono attualmente e di nuovo una coppia a tutti gli effetti. Dopo mesi di lontananza, dunque, i Perletti hanno avuto modo di chiarirsi e ritrovarsi, per la gioia dei loro fan. Ma come stanno vivendo il ritorno alla realtà?

Mirko e Perla durante una diretta Instagram: curiosità e retroscena

Dopo aver rilasciato alcune interviste ufficiali sui vari media, Mirko e Perla hanno deciso di dare la parola direttamente ai loro follower, organizzando nelle passate ore una bella diretta Instagram nel corso della quale hanno risposto alle curiosità dei fan.

I due sono apparsi sereni ed hanno replicato alle domande più gettonate. Durante la diretta Instagram che ha visto la presenza di decine di migliaia di fan collegati, in tanti hanno voluto sapere se Mrko avrà intenzione di cancellare il famoso tatuaggio di “coppia” realizzato la scorsa estate con Greta Rossetti, subito dopo l’esperienza a Temptation Island.

A prendere la parola è stata direttamente Perla, la quale ha rassicurato:

Mirko lo toglierà il tatuaggio? Sì raga, a momenti lo toglierà.

Dopo aver risposto la Vatiero ha rivolto il suo sguardo a Mirko. Successivamente Brunetti ha svelato un retroscena legato agli aerei arrivati per la coppia durante il Grande Fratello, svelando che ne sarebbe dovuto arrivare anche uno, esattamente il 24esimo, da parte sua per la ragazza con il messaggio “Come nelle favole”. Tuttavia non c’è stato alla fine il tempo necessario, prima della sua vittoria: