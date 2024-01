Mirko Brunetti, prima di rivedere Greta e Perla al Grande Fratello, ospite di Casa Chi ha parlato di un possibile trono di Uomini e Donne, svelando cosa farebbe in caso affermativo.

Mirko rinuncia a Uomini e Donne per stare con Perla?

Rinuncerei a Uomini e Donne per Perla. Non lo farei. Quando uscirà affronteremo determinati discorsi senza telecamere, così parliamo più serenamente.

Anche perché i tempi non coincidono tra l’ultima puntata del Gf e il trono. A prescindere da Perla non so se lo accetterei anche se è un programma che mi piace.