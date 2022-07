La mamma di Tomaso Trussardi, con una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, svela i suoi attuali rapporti con l’ex nuora Michelle Hunziker dopo l’annuncio della separazione dal figlio.

Andavo d’accordo anche con Michelle. Mi è dispiaciuto. La separazione? Non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse.



Ad appena 18 anni la signora Maria Luisa Gavazzeni si era innamorata di Nicola Trussardi, papà di Tomaso, Beatrice, Francesco e Gaia: “Mio marito voleva che gli stessi accanto nel lavoro”, racconta.

Poi la morte improvvisa di Nicola nel 1999 sconvolse letteralmente la sua vita:

Fu Tomaso a rispondere al telefono: “Mamma, il papà ha avuto un incidente. Mi sono affidata al professor Elio Scarpini, un neurologo: prima di lui ho pensato al suicidio, ma mi sono trattenuta per i miei figli. In fondo non sapevo come fare, perché avrei voluto che sembrasse una morte naturale.