E’ morta Michela Murgia. La scrittrice e giornalista ci ha lasciati a soli 51 anni. Da tempo era malata di cancro e lei stessa aveva deciso nei mesi scorsi di renderlo noto attraverso i suoi social. Un carcinoma renale al quarto stadio non le ha lasciato scampo.

Michela Murgia è morta

Oltre a parlare apertamente del suo cancro, Michela Murgia si è aggrappata con tutte le sue forze ad ogni piccolo spiraglio di vita, lasciando sempre trapelare il suo sorriso e la grande forza.

Quella che ha lasciato in eredità alla sua queer family, come amava chiamarla. Proprio tramite i social negli ultimi mesi si è raccontata a 360 gradi ed ha spiegato cosa rappresentasse per lei la sua grande e meravigliosa famiglia allargata.

Ha parlato di vita, di morte e di amore come nessun altro mai. La scorsa primavera è uscito il suo ultimo libro dal titolo “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi”, opera nella quale ha voluto raccontare questi ultimi mesi di vita.