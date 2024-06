Melaverde, puntata oggi 9 giugno 2024: Ellen e Vincenzo in Slovenia, info streaming

Nuovo appuntamento all’insegna di Melaverde, in questa domenica 9 giugno, in onda su Canale 5 a partire dalle 11:50 circa. Nel corso della puntata della nuova stagione, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci condurranno in un nuovo viaggio all’insegna della natura, dei mestieri e delle storie d’Italia e non solo. In questa domenica, infatti, i due conduttori ci porteranno in Slovenia. Ecco a seguire le anticipazioni.

Melaverde, la puntata di oggi 9 giugno 2024

Il viaggio di Melaverde partirà da Pirano, svelando incroci e contaminazioni, raccontate dalla voce di vecchi pescatori, di maestri d’ascia colti nell’atto di dare vita a un pezzo di storia della marineria. Proseguiremo il nostro viaggio attraverso stradine immerse nel verde a bordo di “furgoni d’epoca” fino arrivare agli uliveti a picco sul mare.

Ma non finisce qui, infatti proseguiremo per Jezersko, un piccolo villaggio di pastori inserito in un paesaggio incantato, dominato dalla vetta del Grintovec. E poi verso l’alto Isonzo. Il fiume dà vita ad una valle dove nasce: il Tolminc, un formaggio così importante da vedersi dedicato un museo tutto suo. A un passo dall’Italia le coltivazioni di ciliegie di Brda sono pronte a regalarci le loro gustose confetture, mentre più a nord, a Maribor, sperimenteremo l’arte di fare il cioccolato con le nostre mani.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 9 giugno 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde