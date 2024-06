Melaverde, puntata oggi 2 giugno 2024: in Borgo Valbelluna e nella Piana Rotaliana, info streaming

Questa domenica, 2 giugno 2024, andrà in onda una nuova puntata di Melaverde, la trasmissione itinerante che negli anni ha collezionato un grande successo, come dimostrato anche dagli ascolti tv. Siamo giunti alla nona puntata della nuova stagione, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto: dove ci condurranno oggi i due padroni di casa? Scopriamolo nelle anticipazioni di Melaverde di oggi 2 giugno.

Melaverde, la puntata di oggi 2 giugno 2024

Le telecamere della trasmissione Mediaset dedicata ad ambiente e natura oggi raggiungeranno il comune di Borgo Valbelluna dove ciò che un tempo era sopravvivenza per le famiglie di campagna oggi è un valore unico che attira chi vive in città e decide di regalarsi un momento a contatto con la tradizione e la natura.

Ecco che, antiche tecniche usate per conservare i cibi in inverno restituiscono conserve e prodotti dai sapori unici; come anche tradizioni e attività da sempre svolte in fattoria, diventano vere esperienze da vivere come ospiti e ancora, ambienti naturalistici diventano scenari perfetti per vivere esperienze uniche.

I servizi di oggi

La Piana Rotaliana, in provincia di Trento, è una zona nota per la coltivazione della vite. Qui nasce un celebre vino rosso, il Teroldego Rotaliano. Parliamo di un territorio a forte vocazione agricola dove si incontrano anche molti meleti. Grazie alle sue caratteristiche pedoclimatiche, la Piana è diventata anche l’ambiente perfetto anche per un altro prodotto: gli asparagi bianchi di Zambana.

Questo asparago bianco ha il marchio De.Co. la Denominazione Comunale che lo attesta tra i prodotti tradizionali del territorio, e anche il marchio Qualità Trentino, un ulteriore riconoscimento di qualità ed eccellenza tra i prodotti della Regione. Ma perché questo asparago è bianco? Questa è una delle tante curiosità che scopriremo in questa puntata di Melaverde.

Dall’asparago al caffè. Protagonista sarà anche una giovane coppia che si è innamorata del variegato mondo del caffè ed ha aperto una piccola torrefazione artigianale proprio nella Piana Rotaliana.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 2 giugno 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde