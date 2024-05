Melaverde, puntata oggi 26 maggio 2024: in Alto Adige e Val Brembana, info streaming

Poco prima di mezzogiorno, Melaverde farà ritorno, puntuale su Canale 5, con la sua ottava puntata della nuova stagione. Alla conduzione, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, pronti a farci conoscere nuovi scorci della nostra bella Italia, tra storie e prodotti. Scopriamo a seguire le anticipazioni della puntata di oggi 26 maggio 2024.

Melaverde, la puntata di oggi 26 maggio 2024

Il clima dell’Alto Adige è particolare. I monti lo proteggono dai venti freddi del nord, mentre da sud risale aria tiepida e umida. 300 giorni l’anno c’è il sole. Un habitat che si è rivelato adatto anche per l’orchidea, la pianta erbacea perenne con più varietà al mondo. Più di trentamila specie. La maggior parte delle orchidee ha origine in zone tropicali o subtropicali del mondo. Ma ce ne sono anche altre che crescono spontanee in ambienti freddi come quelli di montagna.

Melaverde ci porta questa mattina all’interno di un vivaio molto particolare, dove vengono coltivate centinaia di tipologie diverse di orchidee, alcune delle quali rarissime, ricercate dai collezionisti di tutto il mondo.

Poi il viaggio continuerà tra le meravigliose fioriture dei meleti altoatesini. In Alto Adige c’è la più grande area chiusa per la coltivazione di mele di tutta l’Unione Europea. Ciò vuol dire che partendo da Salorno a sud, per cento chilometri verso nord, attraversando tutta la valle del fiume Adige fino alla Val Venosta, troverete quasi esclusivamente meleti. Come anche in alcune vallette laterali. Esistono migliaia di varietà di mele nel mondo. Si parla di circa 7500. In Italia se ne possono trovare più o meno 200 varietà. In Alto Adige se ne coltivano una trentina di varietà, e di queste, 13 sono ad Indicazione Geografica Protetta.

I servizi di oggi

Melaverde in questa puntata ci porta in Val Brembana in Lombardia, per raccontarvi alcune storie legate da un invisibile filo comune: la passione per la montagna, per la natura e per quegli animali domestici che da secoli permettono alle popolazioni locali di vivere e rimanere sul territorio natìo.

Ecco allora Maria Luisa e Gloria, due sorelle, che da sempre vivono il lavoro di allevatrici e produttrici di formaggi come una grande, insostituibile passione. Come anche Lorena e Jessica, mamma e figlia, rimaste da sole per un imprevedibile scherzo del destino e che, con grande forza, portano avanti un bellissimo agriturismo di montagna. Poi Italo con i figli Paola e Francesco. Una storia davvero singolare la loro, tutta da scoprire. Come singolare e la loro “nuova” scelta di vita. Coltivare piante ed erbe che di solito nascono spontanee nei prati di montagna. Un viaggio attraverso la storia di persone ma anche di luoghi ricchi di biodiversità poco conosciuti.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 26 maggio 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde